Мошенники стали приглашать россиян на "личный прием в Центробанк"

"Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы", - уточняют в ЦБ.