Мошенники стали приглашать россиян на "личный прием в Центробанк"

Банк России выявил мошенническую схему, при которой злоумышленники приглашают граждан на "личный прием в Центробанк", используя подменный адрес электронной почты, говорится в материалах ЦБ.
"Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы", - уточняют в ЦБ.
Для того, чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием - меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В этом случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru.
Как поясняет регулятор, персональное приглашение на личный прием - один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой и вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и смс-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников.
"Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. Будьте бдительны, мошенники часто представляются сотрудниками Банка России. По любым банковским вопросам самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации", - подчеркнули в ЦБ.