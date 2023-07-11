Аналитик рассказал о способе накопить внушительную сумму

Можно накопить внушительную сумму, откладывая по 10 тысяч рублей в месяц. Для этого важно помнить о периодичности, а также пользоваться различными финансовыми инструментами. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин.

«Стоит помнить про теорию сложного процента, а также про преимущества некоторых финансовых инструментов, например, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать дополнительный доход в виде налогового вычета, — сказал Мурлейкин. — Например, инвестор вносит 100 тысяч как стартовый капитал, а затем со следующего месяца в течение трех лет ежемесячно пополняет счет на 10 процентов от доходов — представим, что это 10 тысяч рублей».

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Аналитик подсчитал, что за год к первоначальной сумме можно вложить 110 тысяч рублей. Соответственно, за три года сумма взносов составит 450 тысяч. Применяя метод сложного процента, можно получить результат в почти 550 тысяч рублей.

Никита Мурлейкин, инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции

«Таким образом, доход инвестора составит почти 98 тысяч рублей, после налогов — 85,5. Не забываем про сумму налогового вычета 13 процентов от взносов, которые инвестор делал за три года. Налоговый вычет от 450 000 рублей равен 58500 рублей. В сумме за три года под ставку 10 процентов инвестор может получить 594 тысячи»

Аналитик добавил, что инвестировать можно вне зависимости от суммы ежемесячных пополнений. К примеру, он предложил открыть три депозита с целью накоплений на отпуск, ремонт или крупную покупку. Сложный процент, по его словам, позволит заработать на получении процента не только от начальной суммы, но также и от процентных накоплений, начисленных ранее.

«Таким образом, в конце каждого нового периода процент начисляется на весь капитал — на первоначальные вложения плюс накопленный процентный доход. И это как снежный ком — его достаточно толкнуть», — заключил Мурлейкин.