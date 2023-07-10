В новых регионах РФ не будут взыскивать долги по кредитам до 2026 года

С жителей новых регионов России не будут взыскивать просрочки по кредитам до 2026 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам взыскиваться не будут. Запрет не будет распространяться на долги между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей.

До 1 января 2026 года в новых регионах России действует переходный период, в ходе которого должны быть решены все вопросы по интеграции этих регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы.

До этого сенатор от Херсонской области Константин Басюк заявлял, что жителям новых регионов России, у которых могло остаться украинское гражданство, в нынешнем году следует определиться со своим правовым статусом.