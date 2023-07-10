Верховный суд разрешил объявлять поручителей банкротами за чужие долги

Пленум Верховного суда России детально разъяснил вопросы поручительства при банкротстве должника. Тому, кто дал свое честное слово за другого человека или другую компанию, придется платить из своего кармана при банкротстве должника. Если же возникнут проблемы, поручителю самому грозит банкротство.

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Потому следует рассчитывать свои силы, прикрывая друзей.

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Соответствующее постановление Пленума Верховного суда России публикует сегодня "РГ". Юристы подчеркивают: принятые разъяснения крайне важны для практики.

В документе, в частности, говорится, что ликвидация должника - юридического лица, в том числе ввиду завершения процедуры конкурсного производства, не прекращает поручительство, если до ликвидации кредитор предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к поручителю. Таким образом, поручителю все равно придется выплачивать долг.

Если гражданина-должника признали банкротом и освободили от долгов, это не значит, что и поручитель может быть свободен. В некоторых случаях банк вправе потребовать деньги с поручителя

Также постановление указывает, что кредитор вправе требовать возбуждения дела о банкротстве как самого должника, так и поручителя. При наличии нескольких поручителей - инициировать банкротство любого из них. Или всех сразу, или кого-то по отдельности. Это - на выбор кредитора.

Если же гражданина-должника освободили от долгов по итогам банкротства, то это тоже не прекращает поручительство. Условие такое же: до освобождения кредитор должен успеть предъявить требование к поручителю. Тогда тот факт, что должника объявили банкротом и вроде ему все списали, ничего не изменит в финансовой судьбе поручителя. Ему придется платить. Или самому становиться банкротом.

Как отметила в свое время судья Верховного суда Ирина Букина, в значительной части документа разъясняются новые проблемы, выявленные на практике.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов пояснил, что принятое постановление затрагивает множество вопросов, подходы правоприменителей по которым существенно различались.

Например, пленум раскрывает момент, когда требование кредитора может быть предъявлено к поручителю. Проще говоря, речь о ситуациях, когда гражданин имел неосторожность поручиться за какое-нибудь ООО "Рога и копыта", а оно неожиданно лопнуло. Сколько минут (часов, дней, лет) есть у кредиторов, чтобы прийти к несчастному поручителю?