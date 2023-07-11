Россиян могут освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Правительство хочет освободить от налога на доходы физических лиц (13%) россиян при покупке акций или долей в отечественной компании у нерезидента. Речь идет о случаях, когда продавец прощает образовавшийся долг покупателю, пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки правительства.

От налога планируют освобождать россиян, которые получили доходы по договорам купли-продажи акций или долей в отечественных компаниях у нерезидентов, заключенным после 1 марта 2022 года. Под доходом понимаются суммы прекращенных по таким договорам обязательств в 2023 году. Зарубежная компания или физлицо не должны являться налоговыми резидентами России и должны принять решение о прощении долга россиянину. Норма действует и в случае переуступки прав требований по заключенным договорам другой иностранной организации, следует из публикации.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек отметил, что поправки выравнивают налоговые последствия для россиян при покупке ценных бумаг отечественных компаний у иностранцев. По его словам, сейчас возникают ситуации, когда при прочих равных (например, при приобретении актива за бесценок) в одном случае платить налог нужно, а в другом нет.

Поправки планируется внести ко второму чтению масштабного законопроекта, изменяющего Налоговый кодекс, который был принят Госдумой 20 июня. В пресс-службе правительства сообщили, что поправки были одобрены на на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля. В Минэкономразвития перенаправили запрос РБК в Минфин, ведомство не предоставило на него комментарий.