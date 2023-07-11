В России резко подорожали шубы

Это на 29% больше, чем в марте, когда стоимость шубы была минимальной — 46 тыс. рублей, пишут «Известия».

Эксперты, опрошенные изданием, рассказали, что в этом году популярнее становятся изделия из овчины и енота. Кроме того, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий Анна Петрушина сообщила, что самым дорогим меховым изделием, проданным в 2023 году, стала шуба из рыси: в Подмосковье её купили за 21 млн 900 тыс. рублей.