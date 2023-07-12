Продажи телевизоров в России превысили докризисный уровень

В первой половине 2023 года россияне бросились скупать телевизоры — продажи превысили уровень, наблюдавшийся до начала украинского кризиса и массового исхода иностранных брендов, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику «F+ tech | Марвел».

За первые шесть месяцев было куплено 3,8 миллиона телевизоров, что на 35 процентов превышает показатели 2022 года и 13 процентов — 2021 года. При этом в денежном выражении рынок сократился — на 7,5 процента по сравнению с прошлым годом, до 92,5 миллиарда рублей.

Сжатие рынка в деньгах, несмотря на рост продаж, объясняется существенным перераспределением долей брендов, говорят аналитики. Ушедшие марки стали замещаться российскими и китайскими из более бюджетных сегментов, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Россияне, которые долго откладывали замену телевизора, получили более широкий выбор в привлекательной для них ценовой категории, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на телевизоры будут расти из-за ослабления рубля. Глава компании BQ Владимир Пузанов рассказал, что в текущем году закупочные цены на LCD-панели подскочили на четверть в долларах. Если рубль упадет к основным валютам еще на 20-25 процентов, минимальные значения первого полугодия вырастут в полтора раза.

«При текущем курсе рубля к доллару и ценах на панели в Китае мы увидим осенью цену от 12 тысяч рублей на базовый телевизор диагональю 32 дюйма без функции Smart», — заключил он.

При этом в 2021 году самый популярный телевизор с такой диагональю в среднем стоил 9,5 тысячи рублей, а в 2022-м — 11,5 тысячи.