Назван способ сэкономить на строительстве дачи

При строительстве дачи не следует экономить на фундаменте дома, однако можно потратить меньше на внешнюю отделку. Способ сократить стоимость возведения загородного дома россиянам назвали эксперты «Известий».

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По словам менеджера по развитию направления DIY компании ROCKWOOL Александра Коршунова, дешевый фундамент может обернуться трещинами в стенах, деформацией окон и дверных проемов. Также не рекомендуется тратить слишком мало на утеплитель. В то же время внешняя отделка дома не несет особого функционала, поэтому не требует надежных материалов.

«Можно сэкономить на строительных материалах, но речь идет не об аналогах, а о времени покупке. Зимой строительные материалы, как правило, стоят дешевле, так как строительный сезон еще не начался», — добавил Коршунов. Он подчеркнул, что не стоит жалеть деньги на дизайн-проект. В нем учитываются все нюансы, игнорирование которых может повлечь за собой проблемы и дополнительные траты.

Директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев отметил, что деревянный каркас стоит меньше металлического, но при этом отличается надежностью. По словам эксперта, следует осторожнее подходить к выбору строителей — многие в целях экономии ищут специалистов на сайтах объявлений, однако в таком случае заказчик рискует столкнуть с непорядочными бригадами, которых будет сложно привлечь к ответственности при необходимости. Самостроительство также поможет сэкономить на оплате труда, если собственник готов потратить больше времени и усилий.