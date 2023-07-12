Названы регионы с самой большой средней зарплатой

Аналитики Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) составили рейтинг регионов с самой большой средней зарплатой. Об этом пишут «Известия».

В топ-5 рейтинга вошли Чукотка (154,9 тыс. рублей), Москва (141,9 тыс.), ЯНАО (138 тыс.), Магаданская область (126 тыс.) и НАО (112,8 тыс.).

Специалисты пояснили, что в ходе исследования изучили также, какая часть от средней зарплаты уходит у работников на выплаты по кредитам.

Жители Архангельской области, заметили аналитики, тратят на оплату кредитов 37,67% от средней зарплаты, Бурятии - 37,3%, Свердловской области - 37,3%, Коми - 35,5%, Томской области - 34,3%, Челябинской области - 33,9% и Подмосковья - 33%.

Глава ФоРГО Константин Костин подчеркнул, что по состоянию на начало мая в России нет ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы.

Это означает, уточнил он, что в стране нет ни одного субъекта, где после уплаты кредита у граждан остается сумма меньше прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий деятельность коллекторов.