Названа причина снижения переводов из России в соседние страны

Объем денежных переводов из России в соседние страны в мае 2023 года уменьшился впервые с марта 2022-го. Опрошенные РБК эксперты считают, что это связано с возвращением части россиян в РФ, сменой финансового поведения иммигрантов и ограничениями на переводы, введенными крупными банками.

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На фоне украинского кризиса карты Visa и Mastercard российских банков перестали работать за границей. Россияне начали открывать счета в банках соседних стран и активно пополнять карты этих банков с помощью систем денежных переводов.

В РБК изучили статистику переводов центробанков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии, в которой учитываются переводы из РФ через банки и системы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact.

По оценке РБК, в мае 2023-го в эти четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов - на 33 процента меньше, чем в мае 2022 года.

Издание отмечает, что в течение 13 месяцев ситуация была противоположной. С апреля 2022-го объем переводов в ближнее зарубежье рос, а пик был достигнут в октябре (1,1 миллиарда долларов).

В мае 2023-го объем переводов в Грузию упал на 55 процентов к маю 2022 года, до 154,7 миллиона долларов. За прошлый год россияне отправили в Грузию около двух миллиардов долларов, рекорд как минимум с 2012 года.

Переводы в Казахстан в мае сократились на 78 процентов, до 23,7 миллиона долларов. Переводы в Киргизию сокращались не так активно, а переводы из РФ в Армению продолжают расти, но темп прироста ощутимо замедлился.