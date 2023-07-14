Летний отдых в Турции резко подорожал

"Где-то я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то - на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды. У нас растет доллар, евро, и это естественно сказывается на стоимости путевки, к сожалению. Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены. А так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости", - сказала она.