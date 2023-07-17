В Белгородской области выплатили по 10 тыс. и 50 тыс. рублей всем жителям сел с режимом ЧС

ТАСС, 17 июля. Власти Белгородской области произвели выплаты по 10 тыс. рублей и по 50 тыс. рублей практически всем зарегистрированным жителям населенных пунктов, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сказала в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

"На сегодняшний день у нас по выплатам 10 тыс. [рублей] и 50 [тыс. рублей] все, кто хотел - уже обратились, и на сегодняшний день это будет только дофинансирование небольшого количества по 10 тыс. [рублей]. <...> Что касается выплат по фактическому проживанию, то на 362 человека реестр был сформирован в пятницу и сегодня по информации от администрации еще уйдет на 88 человек - то есть порядка 450", - сказала она.

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Ранее власти региона сообщали, что право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей имеют жители 15 населенных пунктов Белгородской области, в которых был введен режим ЧС.

По данным Батановой, проживавшим без регистрации в регионе выплаты будут производить не так быстро, потому что много работы по уточнению факта проживания. Она сказала, что также в настоящее время ведется работа подготовке к выплатам собственникам пострадавших домов из других сел региона, которые не входят в число 15 населенных пунктов с введенным режимом ЧС - они также получат по 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Гладков поставил задачу произвести эти выплаты до 1 августа, а также в ежедневном режиме вести и предоставлять ему реестр таких обращений.