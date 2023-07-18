В России появилась новая схема мошенничества

Злоумышленники теперь активно маскируют программы удаленного доступа под банковские приложения. После этого они переходят к их распространению в мессенджерах, заявил РБК эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

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Мошенники стремятся получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android, отметил он. Также собеседник указал на обнаружение и предотвращение нескольких сотен атак с использованием таких модифицированных программ за последние дни.

По словам представителя компании, атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа, одно из которых также есть в Google Play. Они намеренно вводят людей в заблуждение. Аферисты меняют название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка, а также надписи в некоторых текстовых полях.

Специалист рассказал, как выглядит мошенническая схема. Сначала злоумышленник звонит своей потенциальной жертве под видом сотрудника службы поддержки банка, затем он убеждает человека установить «приложение поддержки» одного из популярных российских банков.

После этого аферист направляет приложение в мессенджере в виде файла — установочного пакета. Затем мошенник узнает необходимые данные для получения удаленного доступа к смартфону. Это в свою очередь позволяет собрать учетные данные жертвы для входа в мобильное приложение банка. После успешной реализации схемы следует кража средств.