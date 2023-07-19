Онлайн-сервисы хотят обязать предупреждать о списании денег за подписку=

В Госдуму внесен законопроект, который направлен на защиту прав пользователей, имеющих онлайн-подписки. Об этом говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия».

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Участие в разработке законопроекта, который предлагает ряд изменений в закон «О защите прав потребителей», приняли представители фракций «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

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Чаще всего пользователи попадают в «подписочные ловушки» из-за отсутствия уведомлений от сервисов о продлении подписки или ненадлежащего их содержания, а также просто не могут найти способ отписаться от услуги, пояснил один из соавторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Мы предложили закрепить в российском законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на ту платформу, где можно отказаться от подписки», - пояснил он.

При этом контролировать способы отписаться от подписки предлагается Роскомнадзору. Также депутаты намерены добиться запрета торговым площадкам списывать деньги с карт, данные о которых были удалены из личного кабинета до момента приобретения товара.

В случае принятия, законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратил внимание на то, что на первом этапе компании, предлагающие онлайн-подписки, могут понести небольшие потери, однако затем они получат более лояльных клиентов.

«Отсутствие предупреждений о списании средств за подписку у различных сервисов — это хитрая уловка, которая принесла различным компаниям очень большие деньги. Забывчивость людей стала способом обогащения. Сегодня в связи с развитием сервисов онлайн-услуг закон о регулировании онлайн-подписок актуален, как никогда», - констатировал он.