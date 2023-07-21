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Госдума приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении нормы, касающиеся налогообложения для работающих из-за границы. Документ является частью большого правительственного закона о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Госдума утвердила единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы
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Работники, которые трудятся на российские компании как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (договоры гражданско-правового характера) на удаленке, будут платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства. Как говорится в документе, доходы в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией - работодателем отнесены к доходам от источников в РФ и облагаются налоговой ставкой в отношении доходов налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.