"Известия": Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ

Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина . Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо министерства высшим исполнительным органам власти.

"Сейчас деньги попадают на счета УК (управляющих компаний - прим. ТАСС), в общий котел, и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать их использование только раз в год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат", - пояснил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев .

Если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги, добавил Кошелев. По его словам, управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить, поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению, пишет газета.