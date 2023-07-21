Сбер и ВТБ повысят ставки по вкладам

"Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев, его слова приводит пресс-служба банка.