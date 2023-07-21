Названы профессии с самым большим ростом зарплат в Москве

В пресс-службе платформы «Авито Работа» сообщили, что самый большой рост зарплат за год произошёл у таксистов. Об этом сообщает РИАМО.

Уточняется, что средняя зарплата по Москве за год увеличилась на 11%. Самый большой рост оплаты труда наблюдается у водителей такси – в 2,2 раза. Таким образом, средняя зарплата таксиста в Москве составляет 85 533 рублей.

На второй строчке рейтинга оказалась профессия упаковщика. Средняя зарплата в этой области составляет 60 544 рубля, а за год она увеличилась в 1,8 раза. Тройку лидеров замыкает вакансия фасадчика – прирост в 1,5 раза и оплата до 124 649 рублей.

В рейтинг профессий с высоким приростом зарплаты также попали бармены, операторы и бариста (увеличение в 1,4 раза), а также логисты, мерчендайзеры и мастера маникюра (увеличение в 1,3 раза).

Как объяснил директор «Авито Работа» Артем Кумпель, такие данные не являются неожиданностью – полученные результаты, по его словам, соответствует актуальным бизнес-направлениям. «У барменов и бариста средняя зарплата выросла на фоне развития внутреннего туризма. Операторы и упаковщики являются востребованными сотрудниками на предприятиях малого бизнеса», – пояснил он.