Экономист посоветовал россиянам брать наличную валюту в заграничные поездки

Экономист Змиев посоветовал россиянам брать наличную валюту в заграничные поездки
Чтобы не оказаться за границей без денег из-за антироссийских санкций, россиянам нужно брать с собой в поездку наличные деньги, заявил в беседе с телеканалом “360” экономист Евгений Змиев.
“Без декларации из России можно вывозить до 10 000 долларов на каждого туриста. Если едет семья, то сумма будет приличная. Если заработки официальные, то с декларацией вывозить можно гораздо больше и пользоваться. Наличные за рубежом приветствуются. Они в ходу во многих странах мира”, — говорит Змиев.
Специалист указал, что санкции Запада стали неожиданными во многих вопросах. А следствием всего этого стало то, что находящиеся за пределами России туристы оказались в сложной ситуации. У них просто нет возможности совершать покупки безналичным способом.
Следовательно, говорит Змиев, нужно заранее понимать стратегию недружественных стран, чьи валюты у россиян находятся в ходу. По предположениям эксперта, Запад продолжит ограничивать возможности в этом плане. Именно поэтому, отмечает он, следует подготовиться.