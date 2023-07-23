Экономист посоветовал россиянам брать наличную валюту в заграничные поездки

“Без декларации из России можно вывозить до 10 000 долларов на каждого туриста. Если едет семья, то сумма будет приличная. Если заработки официальные, то с декларацией вывозить можно гораздо больше и пользоваться. Наличные за рубежом приветствуются. Они в ходу во многих странах мира”, — говорит Змиев.