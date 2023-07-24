С 2024 года право на кредитные каникулы будет действовать постоянно

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на кредитные каникулы по автомобильным и потребительским займам становится бессрочным.

Соответствующий документ опубликован. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года - именно тогда закон вступит в силу.

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Возможность взять отсрочку по потребительским кредитам была введена в 2020 году, чтобы поддержать россиян в пандемию. Она действовала до 30 сентября 2020 года. Аналогичная мера вводилась с 8 марта по 30 сентября 2022 года и с 1 января по 31 марта 2023 года - на фоне санкций. Теперь она закрепляется на постоянной основе.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке. Таким образом, теперь механизм покрывает все типы кредитов.

Как поясняли законодатели, это защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит им избежать банкротства, а банкам - снизить риск невозврата займа.

Механизм кредитных каникул

Закон дает право гражданину, заключившему договор потребительского займа, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этого времени заемщик вправе не вносить платежи по договору. Дата начала льготного периода не должна отставать от момента обращения заемщика более чем на месяц. Направить обращение можно в любой момент действия кредитного договора.

Решение распространяется на россиян, размер кредита которых не превышает определенную сумму. Ее установит правительство.

До соответствующего решения предусмотрен такой предельный размер: 1,6 млн рублей для автокредитования, 150 тыс. рублей - для кредитных карт и 450 тыс. рублей для остальных потребительских займов (или эквивалент в иностранной валюте по курсу на дату выдачи в обоих случаях).

Отсрочку по платежам можно получить один раз за время действия кредитного договора. Сведения о каникулах будут отражаться в кредитной истории заемщика, но не будут ее ухудшать. В течение льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Проценты, которые начисляются в течение каникул, будут равны процентам по договору.

Для получения кредитных каникул должны быть соблюдены несколько условий: заемщик находится в трудной жизненной ситуации, но не признан банкротом, находящееся в залоге имущество не арестовано приставами, размер займа - не больше определенной суммы, условия договора не изменялись по требованию заемщика. Помимо этого, не должны одновременно действовать другие кредитные каникулы.