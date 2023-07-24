Озвучен размер средней пенсии в Германии

По данным Немецкого фонда пенсионного страхования, средняя пенсия в Германии составляет 1543 евро в месяц (155 312 рублей) при трудовом стаже 45 лет. Об этом пишет BILD.

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В среднем получающие пенсию мужчины доживают до 81,19 лет и выплаты им делаются 20,07 лет. Женщины же живут в среднем до 84,75 и получают пенсию 23,32 года.

При этом существует разница как между пенсиями женщин и мужчин, так и регионами, где производятся выплаты. В частности, в среднем мужчины получают 1 637 евро, а женщины — 1 323 евро.

На западе Германии мужчины и женщины после 45 лет получают в среднем 1605 евро в месяц по пенсионному страхованию, а на востоке — 1403 евро в месяц, отмечает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Бартш назвал такую пенсию после 45 лет работы «позорным балансом пенсионной политики последних двух десятилетий». Он также отметил, что разница в пенсиях в зависимости от места проживания пожилого человека показывает, что Германия «далека от справедливой системы» распределения выплат.