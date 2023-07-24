Банки обяжут возмещать клиентам деньги, похищенные мошенниками

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По закону, банки будут обязаны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание.

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Документ закрепляет за операторами переводов обязанность возместить физлицу сумму похищенных денег или увеличить остаток электронных средств в полном объеме, если банк получил от Центрального Банка информацию, указывающую на операцию без согласия клиента. Сроки возмещения - 30 дней после получения заявления клиента о возмещении суммы, в случае трансграничного перевода - в течение 60 дней. Исключения коснутся тех случаев, когда оператор по переводу денежных средств докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.

Для улучшения действующего механизма "антифрода" проверять операции на признаки мошенничества будут не только банк плательщика, но и банк получателя. Теперь банк получателя будет проводить сверку с базой данных ЦБ о случаях или попытках осуществления переводов средств без согласия клиента.

Результаты проведенного "антифрода" банк получателя средств должен направить в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств. В свою очередь банк плательщика должен использовать эту информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.

Закон вступит в силу через год после подписания.

Заморозка операций

В связи с тем, что чаще всего у граждан похищают деньги методом социальной инженерии, когда клиент сам отправляет деньги мошенникам, закон предоставляет банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента.

Также у банка-получателя появляется право остановить перевод клиентом электронного платежа на счета, которые находятся в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннического перевода.

Дополнительно вносятся уточнения в части особенностей операций по переводу денег с использованием платежных карт.

Так, банки могут не приостанавливать операции без согласия клиента, а проверять перевод на признаки мошенничества на этапе до приема к исполнению распоряжения клиента.

Дистанционное обслуживание мошенников

Закон предусматривает отключение банком дистанционного обслуживания мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета и состава преступлений. Теперь такая информация будет транслироваться всем кредитным организациям, и банки в обязательном порядке будут отключать электронные счета мошенников, пояснял глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В свою очередь Центробанк будет распространять информацию о счетах, которыми пользуются мошенники, в рамках информационного обмена между банками. Эту информацию будет получать и банк-отправитель средств: таким образом банк будет знать, что деньги переводятся на счет злоумышленников. Если банк-отправитель, несмотря на это, осуществит перевод, то будет обязан возместить клиенту все средства в полном объеме.

Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь в законопроекте идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. По его словам, "особенно уязвимы люди старшего возраста". Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее, продавая имущество, оформляя кредиты, "это необходимо пресечь", отмечал Володин.

Мнение банков

В свою очередь Сбер и ВТБ поддержали закон о противодействии мошенникам, о чем сообщали ТАСС в пресс-службах организациях. Сбер уточнял, что такой закон будет не только дисциплинировать кредитные организации, но и стимулировать их применять автоматизированные системы противодействия, улучшать качество работы и эффективность процессов.