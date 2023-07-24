Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

Согласно проекту указа, выплаты предусмотрены семьям детей в возрасте до 18 лет, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции - Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. В документе указано, что единовременная выплата назначается на каждого пострадавшего ребенка.