Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается установить обязанность банков без взимания комиссий осуществлять по поручению физического лица денежных средств в размере до 30 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Такая норма устанавливается "в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками", говорится в пояснительной записке. Эта мера будет распространяться только на переводы в Системе быстрых платежей либо в приложении банка. Причем кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы.

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Как пояснил ранее Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты в обслуживании, когда клиенты таким образом осуществляют переводы. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы, когда "можно будет без комиссии переводить". При этом банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии, добавил он.

В редакции первого чтения максимальная сумма перевода без комиссий между своими счетами составляла 1,4 млн рублей.

В настоящее время клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

О других положениях закона

Помимо этого, закон предусматривает обязанность банков по срочным вкладам бесплатно информировать вкладчика-гражданина об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока вклада, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Такое информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком, говорится в пояснительной записке.