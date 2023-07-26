В России спрогнозировали резкое подорожание гречневой крупы

В июле оптовые цены на гречневую крупу впервые с апреля 2022 года перешли от снижения к повышению, а к сентябрю рост может резко ускориться. По данным экспертов, опрошенных «Коммерсантом», стоимость товара может подняться почти на 10 процентов — с 41 до 45 тысяч за тонну и даже выше.

За неделю, окончившуюся 17 июля, гречневая крупа в опте подорожала на 0,8 процента, до 38 рублей за килограмм, а рис — на 2,5 процента, до 61,6 рубля за килограмм, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Ретейлеры отмечают, что пока поставщики не уведомляли их о повышении цен. В Минсельхозе же уверили, что ситуация с ценообразованием на рынке круп стабильная.

Эксперты объясняют, что к подорожанию товара привело несколько факторов — среди них окончание сезона, объем и качество урожая. Гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко связывает разгон цен на гречневую крупу с инфляционными процессами.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что на тенденцию повлияло ослабление рубля и рекордные поставки продукции за рубеж. По данным организации, в сезоне 2022-2023 Россия экспортировала 262 тысячи тонн гречихи и гречки, что примерно на 17 процентов больше, чем в прошлом сезоне.