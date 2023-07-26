Иностранцы с видом на жительство в РФ смогут разморозить активы

У иностранцев с российским видом на жительство (ВНЖ) есть возможность свободно осуществлять продажу купленных в России ценных бумаг. Также они могут не пользоваться специальными счетами типа «С» для того, чтобы получить по ним выплаты, сообщает РБК со ссылкой на Банк России.

В указе президента № 95 от 5 марта 2022 года говорится, что все выплаты в адрес иностранных граждан должны перечисляться в рублях на счета типа «С», но деньги с них нельзя выводить без разрешения правкомиссии. Уточняется, что речь идет о платежах по займам и кредитам, выплатах купонов, дивидендов и погашениях по ценным бумагам.

Деньги могут использоваться только для обязательных платежей (штрафы, налоги, комиссии за ведение счета), покупки ОФЗ на первичных торгах, перевода на другие счета типа «С».

Также подчеркивается, что предписание в отношении иностранцев с российским видом на жительство, которое запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, не действует.

Юрист Tomashevskaya & Partners Анна Горбачева не исключила того, что нерезиденты могут попытаться использовать такую схему для вывода средств.