В России выросли продажи книг по финансовой грамотности

Россияне стали больше интересоваться книгами по распоряжению финансами. Продажи такой литературы в январе — июне 2023 года выросли на 22% по сравнению с июлем — декабрем 2022 года. В отдельно взятом II квартале их продажи увеличились на 34% год к году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Литрес».

В «Альпине» продажи книг в данной категории увеличились на 31%, если сравнивать первое полугодие 2023 года и период июль — декабрь 2022 года. Во II квартале рост продаж составил 37% в сравнении с апрелем — июнем 2022 года. Самой популярной книгой по финграмотности на «Литресе» за последний год стал мировой бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

При этом, согласно совместному исследованию «Литреса» и Сбербанка, книги оказались на втором месте (20%) в топе источников по управлению финансами. На первом месте — СМИ, им доверяет 21% участников опроса. 12% респондентов рассказали, что обращаются за разъяснениями по вопросам финансов к родным, знакомым и коллегам. Еще 11% пользуются услугами профессиональных финансовых консультантов и следят за отраслевыми блогерами.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что на рост интереса к сегменту повлияли экономические потрясения, неопределенность, снижение реальных располагаемых доходов населения. Однако у многих людей появились накопления, которые они готовы эффективно инвестировать, и изучают для этого различные финансовые инструменты.