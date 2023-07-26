Как денежная реформа изменила жизнь россиян?

Тридцать лет назад в России началась денежная реформа. Ее целями были борьба с гиперинфляцией и обмен советских купюр на новые российские. На всю процедуру государство отвело гражданам 10 дней. Это стало еще одним потрясением 90-х, про которое премьер-министр Виктор Черномырдин скажет: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Подробнее – корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев сейчас может себе позволить собирать антиквариат. А в 93-х, когда обесценивались деньги, чтобы спасти хоть какую-то часть капитала, скупать предметы искусства было некогда. Нужно было спасть свой мебельный бизнес – покупать станки, материалы, обменивать продукцию по бартеру.

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«Я динамично развивался в 80-е до 91-го года. Вот прям рост был 300% в год. Выпуск в штуках. А с 91-го все полетело вниз. Началось просто выживание», – рассказал Андрей Ковалев.

Выживали почти все 148 миллионов россиян. С момента, когда рухнул Совесткий Союз, кризис только нарастал. Цены взлетели в 10 раз. Гиперинфляция достигла 2 500%. На этом фоне грядущая денежная реформа уже никого не удивляла. Но когда в выходной день Центробанк объявил, что старые советские деньги прекращают хождение, а на их обмен отводится всего 10 дней, у людей началась паника.

К июлю 93-го у многих практически не осталось никаких накоплений. Разве что под матрасом завалялись несколько купюр. Когда-то на 25 советских рублей можно было купить чайный сервиз, гитару, или два килограмма черной икры, в 93-м – всего две поездки на метро. Но и эти деньги через две недели превратятся в фантики.

У сберкас – многочасовые очереди. Скандалы, драки, спекуляция. Но даже пройдя через эти круги ада, люди могли обменять только 35 тысяч рублей. По курсу того времени это около половины месячной зарплаты или 35 долларов. Килограмм колбасы при этом стоил 3 700 рублей.

Конец июля – сезон отпусков. Многие в отъезде, на дачах. У нефтянников, шахтеров, полярников – вахты. Многие просто физически не успевали обменять деньги. Тогда в ситуацию вмешался президент Борис Ельцин. Своим указом он продлил время обмена до конца августа и увеличил лимит на 100 тысяч.

«Идея была понятная – ограничить обращение новых рублей исключительно на территории РФ. Для этого исключить из обращения советские рубли, которые ходили, и российские рубли до 92-го года», – рассказал доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.

Главная цель реформы – отрезать бывшие республики от денежной системы СССР. После распада Союза новые государства продолжали пользоваться советскими рублями, наполняя денежной массой Россию. От этого и разгонялась инфляция. Но обмен денег по сути стал их конфискацией. Премьер-министр Виктор Чеорномырдин скажет об этом свою крылатую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».