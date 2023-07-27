Раскрыт средний размер пенсий в новых регионах России

Минтруд России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

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Средний размер выплат пенсионерам четырех субъектов по состоянию составил 17,79 тысячи рублей. В ДНР величина пенсии составила 18,29 тысячи рублей, пенсионеры Запорожской области получают в среднем 17,92 тысячи рублей. В ЛНР пенсия составила 17,31 тысячи рублей, в Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.

В Минтруде рассказали, что 87,4 процента получателей пенсий в новых регионах получают выплаты в большем, нежели получали прежде, размере, и 12,6 процента получают пенсии с доплатой до прежнего размера.