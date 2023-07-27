Эксперты составили портрет российского должника

Эксперты составили портрет среднестатистического должника
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал, что средний размер долга в России сейчас составляет 173 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Он также описал типичного российского должника по кредитам. По словам Аристова, такой человек находится в возрастном диапазоне от 30 до 45 лет и проживает в крупных городах. Средняя сумма задолженности у россиян перед банками в настоящий момент составляет 173 тысячи рублей.
В связи с этим, в июле УФССП России по Москве сообщили о взыскании 1,4 млрд руб. долгов по алиментам за первую половину текущего года. Этот показатель на 377 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее сообщалось, что ФССП планирует открыть в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян. Там также будет отображаться информация о доходах должников и наложенных ограничениях. Реестром смогут пользоваться все ведомства.