Эксперты составили портрет российского должника

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал, что средний размер долга в России сейчас составляет 173 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Он также описал типичного российского должника по кредитам. По словам Аристова, такой человек находится в возрастном диапазоне от 30 до 45 лет и проживает в крупных городах. Средняя сумма задолженности у россиян перед банками в настоящий момент составляет 173 тысячи рублей.

В связи с этим, в июле УФССП России по Москве сообщили о взыскании 1,4 млрд руб. долгов по алиментам за первую половину текущего года. Этот показатель на 377 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года.