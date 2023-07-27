Россияне разочаровались в долларах и евро

Подавляющая часть россиян (68,6 процента) разочаровалась в ведущих мировых валютах — долларе и евро — и больше не считают их подходящими инструментами для хранения сбережений. При этом обратного мнения придерживается каждый пятый россиянин (20,6 процента), следует из результатов опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

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Пересмотрели в лучшую сторону свое отношение к валютам недружественных стран на фоне недавнего укрепления курсов доллара и евро к рублю еще 10,8 процента граждан. До этого они придерживались противоположного мнения.

При этом регулярно следят за курсами валют около трети опрошенных — 32,6 процента, еще примерно четверть (26,6 процента) наблюдают за котировками лишь в момент их резких колебаний. В то же время большая часть граждан (40,8 процента) вообще не следят за валютным рынком.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов.

Курс рубля начал резко ослабевать к доллару и евро с начала июня, а к июлю российская валюта подешевела к ведущим мировым до 93,85 рубля и примерно 102 рублей соответственно. За месяц спад к обеим валютам составил более десяти процентов. Однако в дальнейшем курс нацвалюты стал постепенно стабилизироваться. По состоянию на 11:30 мск 27 июля, курс доллара находится на уровне 89,87 рубля, а евро — 100,04 рубля.