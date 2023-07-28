Работающим пенсионерам повысят пенсии

«С 1 августа произведут корректировку (перерасчет) пенсий пенсионерам, работавшим в прошлом году. Однако при этом должно быть выполнено важное условие — за них работодатели должны были уплачивать страховые взносы в пенсионную систему», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике ЕленЕлена Бибикова.