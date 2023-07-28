Работающим пенсионерам повысят пенсии
С 1 августа произведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам, если они трудились в прошлом году и работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему.
«С 1 августа произведут корректировку (перерасчет) пенсий пенсионерам, работавшим в прошлом году. Однако при этом должно быть выполнено важное условие — за них работодатели должны были уплачивать страховые взносы в пенсионную систему», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике ЕленЕлена Бибикова.
Пенсии увеличат в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год.