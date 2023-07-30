Россияне почти вдвое сократили валютные вклады

В России сократились валютные вклады физлиц в банках. С февраля 2022 года общий объем упал почти в два раза. В минувшем июне вклады сократились на 1,2 миллиарда долларов - до 48,4 миллиарда.

Такие цифры, основанные на данных ЦБ, привёл начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, сообщает РИА Новости.

За первое полугодие 2023 года вклады сократились на 9,7 миллиарда долларов. За полтора года снижение составило почти половину.

«За период с февраля 2022 года по июнь 2023 года объем валютных вкладов снизился почти вдвое – на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5%», - заявил Осадчий.

Он полагает, что основной причиной стало «полузамораживание» валюты после ограничений Центробанка в марте прошлого года.

Больше всего вкладов ушло за рубеж. Депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года – май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов.

Второе направление – переток в наличную валюту. Объем наличности в долларах, евро и других единицах вырос на 12,5 миллиарда долларов.