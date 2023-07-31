Названы регионы с самым доступным бензином

Очередной рейтинг российских регионов по уровню доступности топлива составили эксперты РИА Новости. Вновь пальму первенства удерживают Ямал и столица, а в аутсайдеры попали кавказские республики.

В целом в первом полугодии бензин в стране дорожал быстрее, чем в 2022-м: в июне средняя цена АИ-92 составила 48,37 рубля за литр, что на 2,5 процента больше, чем в декабре 2022 года. Динамика укладывается в рамки потребительской инфляции, которая, напомним, 2,8 процента.

- Объем топлива, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с мая 2022 года по апрель 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2023 года, - пояснили аналитики.

Итак, лидерами рейтинга стали ЯНАО, Москва и Чукотка: их жители могут приобрести более 2000 литров бензина марки АИ-92 в месяц (при среднем по России показателе 1196).

Еще в восьми регионах - Ненецком автономно округе, в Югре, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, в Санкт-Петербурге, Мурманской области и Якутии - автовладельцы могут купить более 1500 литров топлива в месяц.

Замыкают перечень Кабардино-Балкария (637 литров), Чечня (610 литров) и Ингушетия (605 литров). Причем, причина не в том, что бензин на этих территориях самый дорогой, просто местные зарплаты невелики.

Между тем