Стало известно о росте долгов россиян за ЖКУ

Граждане России задолжали около 900 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Таковы итоги первого квартала текущего года. За год эта сумма увеличилась на 72 млрд. Задолженность россиян перед ресурсоснабжающими организациями поднялась на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%. Как считают эксперты, одной из причин роста долгов является снижение доходов населения.

Как сообщила глава НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, несмотря на усилия правительства по сдерживанию тарифов, объем платежей за коммунальные услуги продолжает расти. В некоторых случаях они становятся непосильными для граждан.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Андрей Широков считает, что также есть и те, кто просто не хотят оплачивать услуги ЖКХ.