Цены на свинину начали расти вслед за курицей

Рекордное подорожание курицы потянуло за собой и цены на свинину. Виной тому - повышенный спрос на фоне сезона отпусков и роста социальных выплат, считают эксперты.

На прошлой неделе рост цен на свинину составил 6%, рассказала "Российской газете" генеральный директор аналитической компании Emeat Любовь Савкина. Это объясняется ростом спроса.

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Он оказался выше предложения. Сейчас - самый разгар сезона отпусков и шашлыков на даче или на берегу моря. Рестораны быстрого питания также предлагают разнообразное мясное меню вплоть до жареных пельменей в пакете по типу картошки фри, говорит Савкина.

На живых свиней сейчас вообще сложился дефицит, так как крупные холдинги перестали продавать свиней живым весом, а разделывают сами для своей мясопереработки и продают полутушами или куском, поясняет Савкина.

Отчасти подорожание свинины объясняется ростом цен на курицу, которые достигли рекордных отметок: по данным Росстата, к 23 июля они составили 196,93 руб. за кг. В середине июля мясопереработчики уже жаловались на дефицит курицы. Хотя производство птицы растет, но спрос на курицу вырос сильнее. Из-за этого производители колбас заменяют курицу более доступной свининой. По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года в стране произведено мяса кур на 1,1% больше, чем год назад. В июне 2023 года выпуск мяса птицы увеличился на 0,7% в сравнении с июнем прошлого года. Но в сравнении с маем 2023 года производство снизилось на 4,4%.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев не видит катастрофы в подорожании свинины. По его словам, несмотря на это, сейчас средняя оптовая цена за семь месяцев 2023 года примерно такая же, как в первом полугодии прошлого года, но ниже уровня 2021 года на 2-3%. При этом только в прошлом году инфляция составила 11,9%. Причина такой стабильности - в увеличении производства. По словам Ковалева, в прошлом году прирост составил 6%, в этом году за шесть месяцев - еще 5,9%.