В России начали снижаться цены на красную рыбу

Рекордный за последние пять лет вылов лососевых уже сказывается на ценах, подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). По ее данным, на 25 июля добыто 284,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это рекордный показатель за последние пять лет: в три раза больше уровня 2022 года и на 41% - 2019 года.

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Горбуша - основной объект промысла во время лососевой путины. А ее с 12 июня по 25 июля было добыто 258 тыс. тонн - в 4,5 раза больше показателя за аналогичный период 2022 года и на 43% выше уровня 2021 года. И отпускные цены начали снижаться с 5 июля с 350 руб./кг до 260 руб./кг 20 июля. По оценкам ВАРПЭ, снижение продолжилось, и сейчас цены находятся на уровне ниже 230 руб./кг.

Кеты выловлено пока только 10,4 тыс. тонн - это меньше, чем в 2019 и 2022 годах на 22% и 11% соответственно. Но при этом больше, чем в 2020 и 2021 годах на 4% и 42% соответственно. Поэтому цены выросли с 305 руб./кг в первой декаде июля до 320 руб./кг к 20 июля.

Объем вылова нерки на 25 июля текущего года составил 16 тыс. тонн. Это меньше аналогичного показателя в 2019 и 2022 годах на 15% и 38% соответственно, но выше уровня 2020-2021 годов на 12% и 44% соответственно.

При этом средняя цена на нерку за первые два месяца путины 2023 года составляет 482 руб./кг. Это минимум за последние пять лет.