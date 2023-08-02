В Минфине оценили влияние накопительной пенсии на поведение россиян

Министерство финансов оценило влияние введения накопительной пенсии на поведение россиян в вопросе дополнительного пенсионного дохода. В ведомстве отметили, что оно изменило модель поведения граждан, они стали рассчитывать не на государство, а на себя, передает РБК.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — пояснили в Минфине.

В ведомстве констатировали, что в силу сложных экономических условий в момент создания и развития накопительной системы пенсионного страхования доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась недостаточной.

Минфин также отметил, что введенный Центробанком риск-ориентированный надзор и изменения регулирования деятельности НПФ, создание системы гарантирования формируемых гражданами средств позволит им надежно обеспечивать дополнительный доход россиян.

В Банке России указали, что с точки зрения регулирования у НПФ есть широкие возможности по инвестированию средств, в том числе в рисковые активы. Регулятор также рассматривает вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ.