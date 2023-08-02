Оценен рост цен на туры по России и в другие страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о росте цен на туры этим летом. В ходе пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета 2023 года, она уточнила, что речь идет не только о поездках за рубеж, но и по России, передает агентство «Прайм».

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Подчеркивается, что рост стоимости оценивается в среднем в 15% в сравнении с прошлогодним уровнем. Это обусловлено ослаблением курса рубля, отметила Ломидзе.

При этом, по ее словам, повышенные цены на путевки не отпугивают туристов. Исполнительный директор ассоциации указала на стабильный рост турпотока в другие страны и внутри РФ в годовом выражении.