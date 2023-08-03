Объем наличных денег в обращении в июле текущего года увеличился на 388,7 млрд рублей — это почти в четыре раза больше, чем в июле 2022 года (тогда кассы банков и банкоматы пополнились наличностью на 97,7 млрд рублей), следует из данных ЦБ, которые проанализировали в РБК.

По сравнению с июнем, тем не менее, отток денег в наличность замедлился. В прошлом месяце, по оценкам ЦБ, он составил 0,5 трлн рублей, причем, как отмечали аналитики регулятора в июньском отчете денежно-кредитной политики, больше всего на повышенный спрос повлияли «мятежные выходные» 23-25 июня — в это время граждане сняли пятую часть всей наличности за июнь (чуть больше 100 млрд рублей).

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на снижение по сравнению с июнем, когда в России наблюдался отчасти аномальный спрос на наличные из-за разового фактора, показатели июля являются нетипично высокими:

По словам главного экономиста по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, «рост спроса на наличные в летние месяцы в целом типичен, но сейчас июль явно опередил сезонную норму». Она связывает эту тенденцию с фактором «отпусков в новой реальности»: многим российским туристам для поездок за границу нужно много наличных, поскольку большинство банковских сервисов и карт не работают за рубежом из-за санкций. А так как в России продолжают действовать ограничения на снятие иностранной валюты, люди вынуждены сначала забрать из банков рубли, а уже потом обменять их на валюту. Однако Донец допускает, что повышенный спрос на наличность в июле, по аналогии, например, с реакцией на шок сентября-октября 2022 года (после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации объем наличных в обращении увеличивался каждый день с 21 сентября по 21 октября 2022 года. — FM) — остаточное явление, «растянутое послевкусие июньских событий». По ее словам, такие шоки «не сразу впитываются», это «хвост от неопределенности»;

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отмечает, что высокий отток денег в наличные наблюдается уже несколько месяцев, и это, по его мнению, «не совсем нормальная ситуация». Он тоже связывает повышенный спрос с отпускным сезоном, а также отмечает вклад «новых регионов», поскольку там более распространен наличный расчет, однако подчеркивает, что тенденция является «нетипичной».

Банк России в конце мая текущего года также связывал повышенный спрос на наличные со спецификой расчетов в «новых регионах». Так, по словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, на этих территориях «по понятным причинам» меньше распространены безналичные расчеты — население активно использует именно наличные деньги. Тем не менее, как отметил Сусин, вклад «новых регионов» в повышенный спрос на наличные оценить довольно сложно, поскольку нет соответствующих данных. Кроме того, по его мнению, другие факторы повышенного спроса более явно влияют на объем наличных денег в экономике.