В России зафиксирован спрос на страховку багажа
Крупные российские страховщики зафиксировали увеличение количества страховок багажа в отпускной период с мая по июль. Рост показателя к такому же периоду прошлого года оценивается в 30%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах.
В компаниях «Совкомбанк Страхование» и «РЕСО-Гарантия» отметили отсутствие изменений. В «Абсолют Страховании» указали на сокращение числа полисов страхования багажа.
Онлайн-продажи «АльфаСтрахования» свидетельствуют о росте на 30% доли путешествующих, выбирающих дополнительный риск «Страхование багажа».
По словам заместителя директора департамента методологии и андеррайтинга «Росгосстраха» Ольги Купцовой, российские граждане достаточно активно страхуют свой багаж. В среднем каждый четвертый турист, который оформляет полис путешественника, делает выбор не только в пользу медицинских рисков, но и опции «утрата багажа».
С чем связан спрос, не уточняется.
Ранее сообщалось, что чаще всего в 2022 году водители подавали обоснованные жалобы в отношении страховой группы «Спасские ворота». На каждые 10 тысяч заключенных договоров на «Спасские ворота» пришлось 1,54 жалобы. Затем в рейтинге располагаются «Росгосстрах» (0,79 жалобы) и «Согласие» (0,72). На четвертом месте - «ПАРИ» (0,68), на пятом - «Армеец» (также 0,68).