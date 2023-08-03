В России зафиксирован спрос на страховку багажа

Крупные российские страховщики зафиксировали увеличение количества страховок багажа в отпускной период с мая по июль. Рост показателя к такому же периоду прошлого года оценивается в 30%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах.

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В компаниях «Совкомбанк Страхование» и «РЕСО-Гарантия» отметили отсутствие изменений. В «Абсолют Страховании» указали на сокращение числа полисов страхования багажа.

Онлайн-продажи «АльфаСтрахования» свидетельствуют о росте на 30% доли путешествующих, выбирающих дополнительный риск «Страхование багажа».

По словам заместителя директора департамента методологии и андеррайтинга «Росгосстраха» Ольги Купцовой, российские граждане достаточно активно страхуют свой багаж. В среднем каждый четвертый турист, который оформляет полис путешественника, делает выбор не только в пользу медицинских рисков, но и опции «утрата багажа».

С чем связан спрос, не уточняется.