ЦБ утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями
Советом директоров Банка России были установлены тарифы для операций с цифровыми рублями. Об этом говорится на сайте регулятора.
Уточняется, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Благодаря такому подходу для них будет обеспечена максимальная доступность операций с национальной цифровой валютой, говорится в сообщении.
Центробанк также отметил, что тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей).
При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, составит 0,2%, но не более 10 рублей.
Установлена и комиссия за переводы между юридическими лицами - она составит 15 рублей за операцию.
Действие этих тарифов начнется с 1 января 2025 года.
«До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно», - подчеркнул регулятор
Отмечается, что у каждого человека или компании будет возможность открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. За это деньги взиматься не будут.
Не придется и платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках, заявил Банк России.
Также он сообщил о планах в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков.
В конце июля в России был подписан закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Подпись на соответствующем документе поставил президент РФ Владимир Путин.