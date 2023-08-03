ЦБ утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Советом директоров Банка России были установлены тарифы для операций с цифровыми рублями. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Благодаря такому подходу для них будет обеспечена максимальная доступность операций с национальной цифровой валютой, говорится в сообщении.

Центробанк также отметил, что тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей).

При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, составит 0,2%, но не более 10 рублей.

Установлена и комиссия за переводы между юридическими лицами - она составит 15 рублей за операцию.

Действие этих тарифов начнется с 1 января 2025 года.

«До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно», - подчеркнул регулятор

Отмечается, что у каждого человека или компании будет возможность открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. За это деньги взиматься не будут.

Не придется и платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках, заявил Банк России.

Также он сообщил о планах в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков.