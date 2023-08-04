Минфин запустил онлайн-калькулятор сбережений на старость

Министерство финансов запустило онлайн-калькулятор, в котором можно рассчитать свой доход по программе долгосрочных сбережений (ПДС), на сайте МоиФинансы.рф.

В калькуляторе учитываются возраст человека, сумма накоплений в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), добровольный ежемесячный взнос, а также взносы за счёт налогового вычета и государственного софинансирования. Инвестиционный доход рассчитывается по ставке 5%, а цены приведены за 2023 год.

Программа долгосрочных сбережений на старость заработает в 2024 году. По задумке Минфина, она может стать аналогом добровольной пенсии — Сравни рассказывал об этом подробнее. Сбережения по ПДС можно будет использовать в качестве дополнительного дохода после 15 лет участия в программе или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.