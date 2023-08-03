Во Вьетнаме начали принимать карты «Мир»

Директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что несколько банков Вьетнама начали принимать платёжные карты российской системы «Мир». Об этом сообщает RTVI.

«В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимаются. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств», – заявил он.

Ноздрев также добавил, что российская сторона ведёт работу над расширением использования платёжной системы «Мир» в новых странах. Например, теперь карты «Мир» принимают в «очень крупной» сети супермаркетов Таиланда. По словам Ноздрева, главной целью является использование системы «Мир» в странах Юго-Восточной Азии.