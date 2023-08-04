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В России появился сервис сбора мошеннических номеров и ссылок

В России создали сервис сбора мошеннических номеров и фишинговых ссылок. Идею реализовал ВТБ совместно с Минцифры, передает агентство «Прайм».

Благодаря данной мере банк может трехкратно ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов. В итоге количество атак сократилось в два раза.

По словам зампредседателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, успех борьбы с аферистами зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров.

Он выразил уверенность в том, что новая технология продемонстрирует эффективность для всего рынка. В этой связи, как уточнил Печатников, банк готовится к масштабированию этой технологии для всех игроков банковского рынка.

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Ранее заместитель президента-председателя правления банка заявил, что ВТБ выступает за усиление борьбы с фишингом путем регистрации единого домена верхнего уровня, «.банк» или «.фин». Предполагается, что «прописка» в нем будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии, уточнил он.

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