В России появился сервис сбора мошеннических номеров и ссылок

В России создали сервис сбора мошеннических номеров и фишинговых ссылок. Идею реализовал ВТБ совместно с Минцифры, передает агентство «Прайм».

Благодаря данной мере банк может трехкратно ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов. В итоге количество атак сократилось в два раза.

По словам зампредседателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, успех борьбы с аферистами зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров.

Он выразил уверенность в том, что новая технология продемонстрирует эффективность для всего рынка. В этой связи, как уточнил Печатников, банк готовится к масштабированию этой технологии для всех игроков банковского рынка.