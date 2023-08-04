Как создать финансовую подушку безопасности

Первый шаг на пути к финансовой стабильности и защищенности — создание накоплений. Финансовая подушка представляет собой запас денег, который отложен на случай неожиданных ситуаций или экономических трудностей. Она служит своего рода страховкой, поддерживает в случае утраты работы, неожиданных медицинских расходов или других жизненных неурядиц. Делимся советами, как правильно создать подушку безопасности и начать копить.

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Что такое подушка безопасности

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Финансовая подушка безопасности — это деньги, которые человек или семья откладывает на случай неожиданных затрат или экстренных случаев. Такой своеобразный запас средств может использоваться при потере работы, внезапной болезни или других непредвиденных обстоятельствах.

Размер финансовой подушки определяется для каждого индивидуально. Отложенных денег должно быть достаточно для покрытия расходов на три-шесть месяцев вашей обычной жизни, включая расходы на жилье, питание, медицинское обслуживание и другие основные потребности.

Создание финансового запаса требует дисциплины. Нужно постоянно откладывать определенную сумму и не тратить уже скопленные деньги. Можно автоматически переводить конкретную часть своего дохода на накопительный счет, который легко доступен в случае необходимости. Плюс можно получить дополнительный доход от вложений.

Зачем нужна подушка безопасности

Финансовая подушка позволяет человеку чувствовать себя более уверенно, так как есть деньги на случай любых трудностей. Это лучше и целесообразнее, чем занимать у родственников, брать микрозайм или кредит.

Накоплений должно хватать на то, чтобы избежать просроченной задолженности по имеющимся обязательствам, а также стресса и неопределенности, связанных с неожиданными расходами.

Кроме того, умение копить деньги — это важный этап в развитии финансовой грамотности. Мало научится зарабатывать деньги, необходимо с умом ими распоряжаться — копить, инвестировать и приумножать.

Шаги по созданию подушки безопасности

Создание финансовой подушки безопасности требует времени, дисциплины и планирования. Но этот серьезный шаг поможет обеспечить финансовую стабильность и спокойствие. Начните формировать стратегический запас системно, чтобы защититься от возможных рисков.

Постановка целей

Для создания финансовой подушки необходимо поставить конкретные цели и определить сумму, которую нужно накопить. Например, можно запланировать определенную сумму, которая сможет покрыть конкретные неожиданные траты, таких как медицинские счета или оплату ремонта.

Центробанк через свой портал «Финансовая культура» рекомендует формировать запас в размере пяти зарплат или суммы ежемесячных трат, умноженной на шесть. Нужно рассчитать эту цифру и спланировать накопления. Оптимально и незаметно для семейного бюджета можно откладывать 10-20% с дохода. Но постарайтесь быть постоянным и дисциплинированным в накоплении этих денег. Например, человек с доходом в 50 000 рублей может откладывать каждый месяц 5 000 или 10 000 рублей в зависимости от расходной части. Чтобы накопить таким образом запланированные 100 000 рублей, потребуется от 10 до 20 месяцев.

Рассмотрите возможность сокращения излишних трат или поиска дополнительного источника дохода. Это может быть временная мера или постоянное правило, на усмотрение человека.

Для тех, кто только задумался о создании подушки безопасности после закрытия имеющихся долгов, есть совет — откладывать регулярно ту самую сумму, которую ранее ежемесячно платили по кредиту. Это привычно для вашего бюджета, но поможет быстро наверстать упущенное и сделать накопления. Такая финансовая защита позволит не прибегать в будущем к займам.

Не забывайте о том, что создание финансовой подушки — это длительный процесс, который занимает определенное время. Будьте терпеливы, стойко боритесь с желанием потратить лишнее. Помните, что каждый вклад приближает вас к достижению важной цели. При этом не забывайте баловать себя приятными вещами и развлечениями, не стоит увлекаться финансовым аскетизмом. Важнее составить правильный и работающий план накоплений, который не будет в тягость.

Анализ трат

Перед тем, как начать создавать финансовую подушку, полезно проанализировать имеющиеся траты. Это поможет определить, на что тратится больше всего денег и как можно сократить расходы.

Составьте список всех расходов на месяц, включая счета за жилье, питание, транспорт, развлечения и другие обязательные и необязательные траты. Затем просмотрите этот список и выделите категории, в которых можно сэкономить.

Обратите внимание на свои ежедневные расходы. Может быть, вы тратите слишком много на кофе или покупки мелочей. Попробуйте ограничить такие покупки или полностью исключить их из своего бюджета.

Кроме того, рассмотрите возможность изменения текущих контрактов и подписок. Попробуйте найти более выгодные предложения или отказаться от ненужных услуг.

Анализ трат помогает определить, как сократить расходы и сколько денег можно отложить. Зачастую такое исследование выявляет слишком много бесполезных трат, от которых можно без труда отказаться, хотя бы временно.

Для отслеживания трат можно воспользоваться разными инструментами:

Аналитика в мобильном приложении банка. Все считается автоматически, но сюда попадут только те расходы, которые совершены по карте этого банка. Траты наличными или с других карт придется считать дополнительно.

Специальные приложения. Вести бюджет можно в смартфоне, например при помощи программы CoinKeeper или Monefy . Это удобно, можно совмещать разные счета и валюты, пользователям доступны платная и бесплатная версия.

Таблицы Excel или Google. Распространенный и простой способ рассчитывать расходы и доходы. Можно сформировать в любом виде, добавить только необходимые категории, но нужно понимать, как проставить формулы для правильных расчетов. Либо можно воспользоваться готовыми шаблонами в различных сервисах, например, Smartsheet.

Оптимизация трат

После того, как все траты проанализированы, нужна оптимизация. Вот несколько дополнительных советов, которые могут помочь сократить расходы и увеличить сумму, которую вы откладываете:

Сравните цены и ищите скидки. Перед покупкой товаров или услуг сравните цены в разных магазинах или у поставщиков. Используйте скидочные купоны, акции или программы лояльности, чтобы сэкономить деньги. Планируйте покупки заранее. Создайте список и придерживайтесь его, чтобы избежать импульсивных трат. Покупайте товары во время распродаж или сезонных скидок. Откажитесь от ненужных подписок. Проанализируйте свои текущие подписки на журналы, стриминговые сервисы или другие услуги и откажитесь от ненужных. Это позволит сохранить конкретную сумму каждый месяц. Пересмотрите свои страховые полисы. Проверьте свои страховые полисы на автомобиль, жилье или здоровье и сравните цены и условия с другими страховыми компаниями. Возможно, вы сможете найти более выгодные предложения. Практикуйте энергосбережение. Сократите свои счета за электричество и воду, практикуя энергосберегающие меры. Выключайте свет, когда он не нужен, используйте энергоэффективные приборы и установите терморегуляторы на отопление и кондиционирование. Пересмотрите свои долговые обязательства. Если у вас есть кредитные карты или кредиты, проверьте их условия. Возможно, вы сможете найти предложения с более низкими процентными ставками или объединить свои долги для снижения ежемесячных платежей. Установите финансовые цели. Определите точную сумму и постоянно отслеживайте свой прогресс. Это поможет оставаться мотивированным и сосредоточенным на решении поставленных задач. Правильно пользуйтесь банковскими счетами. Frank Media собрал лайфхаки по этой теме.

Путем оптимизации трат и сокращения излишних расходов можно создать подушку безопасности без изъятия крупной суммы из бюджета. Копить поможет разумное финансовое поведение. Важно быть настойчивым и дисциплинированным в этом процессе, чтобы достичь желаемых результатов.

Начать копить

Что нужно, чтобы начать собирать финансовую подушку: