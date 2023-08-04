Эксперт оценил планы снизить минимальную цену на этиловый спирт
Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение Минфина РФ снизить минимальную цену на этиловый спирт с 68 до 55 рублей за литр. По словам специалиста, в случае реализации инициативы конечные цены на алкогольную продукцию для потребителей значительно не изменятся.
Влияние данного снижения на стоимость готовой продукции будет небольшим. Предполагается, что минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, будет установлена в размере 55 руб. за 1 литр безводного спирта. В настоящее время она составляет 68 руб. за литр. Разница составит 2,6 руб. в структуре себестоимости водки 0,5 л. Акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь с содержанием спирта более 9% в 2023 году составляет 613 рублей. Соответственно, завод - производитель должен осуществить уплату акциза за водку 0, 5 л. из расчета 122, 6 руб. (это не считая других налогов). На сегодняшний день МРЦ (минимальная розничная цена) на легальную водку 0, 5 л. составляет в РФ 281 руб.Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
Минимальная розничная цена на бутылку водки эконом-сегмента объемом 1 литр в магазинах при снижении цен на этиловый спирт уменьшится на 5,2 руб., отметил специалист.
"Я искренне считаю, что нужно снижать акцизы на алкогольную продукцию, в первую очередь на крепкий алкоголь, поскольку в структуре себестоимости акциз имеет основополагающее значение. И пока мы не снизим акцизы на легальный алкоголь, ни о каком реальном снижении цен на эту продукцию речи идти не может... То есть данное снижение цен на этиловый спирт, как и любое снижение, нужно оценивать позитивно, однако с точки зрения реалий алкогольного рынка, с точки зрения формирования цен на легальную алкогольную продукцию, в первую очередь на водку, оно никак не повлияет", — сказал эксперт.
Вместе с тем Черниговский высказался об инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, чтобы не допустить его использование для производства нелегальной водки.
"Здесь, прежде всего, речь идет о медицинском и о метиловом спирте, из-за которого в России в огромном количестве травятся люди. Я полагаю, что для всех видов спиртов необходимо ввести единые, зеркальные правила оборота. Дело в том, что в отношении этилового спирта существуют практически идеальные, на мой взгляд, правила контроля производства и розничного оборота. А вот в отношении медицинского и метилового спирта правила почему-то не действуют", — отметил он.
Метиловый спирт в настоящее время может свободно приобрести практически любой желающий, отметил эксперт, выступив против бесконтрольной продажи данной продукции.
"Можно купить даже цистерну метилового спирта объемом 60 тонн. Но это же совершеннейшее безумие, когда в свободном обороте реализуется по сути дела технический продукт, предназначенный в основном для нужд промышленности. При этом метиловый спирт очень сложно отличить этилового, поэтому и происходят массовые отравления с большим числом жертв. Тут можно вспомнить историю с "Мистером Сидром", когда погибло 36 наших сограждан, когда этим горе-производителям подсунули метиловый спирт вместо этилового", — сказал собеседник.
Ранее российские импортеры европейских вин предупредили о планах резко поднять цены после решения властей о значительном увеличении пошлин.