Эксперт оценил планы снизить минимальную цену на этиловый спирт

"Я искренне считаю, что нужно снижать акцизы на алкогольную продукцию, в первую очередь на крепкий алкоголь, поскольку в структуре себестоимости акциз имеет основополагающее значение. И пока мы не снизим акцизы на легальный алкоголь, ни о каком реальном снижении цен на эту продукцию речи идти не может... То есть данное снижение цен на этиловый спирт, как и любое снижение, нужно оценивать позитивно, однако с точки зрения реалий алкогольного рынка, с точки зрения формирования цен на легальную алкогольную продукцию, в первую очередь на водку, оно никак не повлияет", — сказал эксперт.