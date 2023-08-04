В России хотят обязать работодателей индексировать зарплаты

Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов выступил за введение в обязанность работодателей внебюджетной сферы индексации зарплаты сотрудникам на уровень инфляции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автора проекта закона.

Парламентарий отметил, что в скором времени документ внесут на рассмотрение Госдумы. Речь идет о поправках к ст. 134 Трудового кодекса «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы.

В настоящее время индексация заработной платы предусмотрена только в отношении работников бюджетной сферы. Что касается частного бизнеса, то процедура регулирования уровня зарплат содержится в коллективных договорах или локальных нормативных актах.

По мнению Нилова, на деле индексации не проводят. Депутат подчеркнул, что данная проблема «сохраняется на протяжении многих».