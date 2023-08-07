В России объем наличных у населения рекордно вырос за 25 лет

Объем наличных денег в обращении в России в июне 2022 года увеличился на 459 млрд рублей и достиг 17,8 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка. Это рекордный прирост за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет, сообщают «Известия».

В самом ЦБ подтвердили, что наблюдали повышенный спрос на наличные в июне и в целом в последние месяцы. Среди возможных причин называют стрессовый фактор из-за текущих событий, сезон отпусков и обеспечение живыми деньгами новых регионов России.

По словам главы Ассоциации российских банков Олега Скворцова, люди склонны эмоционально запасаться наличными в периоды неопределенности. Также на рост спроса повлияли поездки россиян по стране, где не везде распространены безналичные платежи, уточняет издание.

В то же время эксперты не ожидают дальнейшего значительного роста объема наличных в обращении. По их мнению, со временем средства вернутся в банковскую систему, поскольку хранение денег на счетах безопаснее, а банки предлагают проценты по вкладам.