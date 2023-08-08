Россияне взяли рекордный объем кредитов в июле

Аналитическая компания Frank RG опубликовала данные экспресс-мониторинга за июль 2023 по объему выданных кредитов.

По предварительной оценке Frank RG, в июле объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 4,65% (+68,0 млрд руб. к июню 2023). Объем кредитования составил 1 529,2 млрд рублей что на 78,09% выше чем в июле 2022 года.

Видео дня

Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования. Наибольший рост показывают сегменты автокредитования (+30,5%) и POS-кредитов (+10,5%). Во всех сегментах рост выдач за 7 месяцев 2023 года превышает выдачи аналогичного периода 2022 года более чем на 80%.

Объем выдач ипотечных кредитов составил 657,3 млрд руб. Это выше показателей июня 2023 на 3,8% и выше июня 2022 на +91,3%. Средний размер выдаваемого кредита, второй месяц подряд, показывает рост (+0,67% к июню) и составляет 3,82 млн руб. Суммарно за 7 месяцев 2023 года было выдано на 66,5% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года. Это третий по величине результат за месяц за все время наблюдений (два других приходятся на декабрь 2021 и 2022 годов).

Выдачи кредитов наличными выросли на 0,22% к июню до 665,4 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 2,2% кредитов меньше, а средний объем выданного кредита напротив вырос до 214,5 тыс. рублей (+2,5%). В июле 2023 года было выдано на 75,8% кредитов в количественном выражении больше, чем в июле 2022, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 12,4%.

Рынок автокредитов показал рост за месяц на 30,5% до 165,0 млрд рублей. В России с января по июль 2023 года было выдано автокредитов на общую сумму почти 770 млрд рублей, что на 108,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 26,5% больше, чем было выдано за январь-июль в докризисном 2021 году. Это абсолютный максимум за весь рассматриваемый период. Средний размер выдаваемого кредита вырос на 17,39% к июлю 2022 года и на 21,6% к июлю 2021 года. В июле 2023 года он составляет 1,45 млн руб.

В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 41,5 млрд руб. (+10,5%). По отношению к июлю 2022 года показатель выше на 63,18%. Средний чек на POS-кредит вырос по сравнению с июнем на 5,6% до 33,7 тыс. руб., в количественном выражении показатель на 4,65% выше уровня июня 2023 и на 33,79% выше уровня июля 2022 года.

По итогам июля 2023 выдачи физлицам выросли на 4,65%.